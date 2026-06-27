Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.36
П2
2.72
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.57
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.70
П2
3.50
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Возинья, Ленини, Абдельхамид и Аль-Досари — в стартовых составах Капо-Верде и Саудовской Аравии на матч ЧМ-2026

Сборные Кабо-Верде и Саудовской Аравии представили составы на матч ЧМ-2026.

За африканскую команду сыграют:

— вратарь: Возинья;

— защита: Диней, Роберту Лопеш, Вагнер Пина;

— полузащита: Кевин Ленини, Жоау Паулу Фернандеш, Дерой Дуарте, Вилли Семеду, Жамиру;

— атака: Дайлон Ливраменту, Райан Мендеш.

В составе сборной Саудовской Аравии сыграют:

— вратарь: Мохаммед Аль-Овайс;

— защита: Абдулела Аль-Амри, Хассан Томбакти, Сауд Абдельхамид, Наваф Бушаль;

— полузащита: Насер Аль-Досари, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Канно;

— атака: Фирас Аль-Бурайкан, Салем Аль-Досари, Султан Мендаш.