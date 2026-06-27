Возинья, Ленини, Абдельхамид и Аль-Досари — в стартовых составах Капо-Верде и Саудовской Аравии на матч ЧМ-2026

За африканскую команду сыграют:
— вратарь: Возинья;
— защита: Диней, Роберту Лопеш, Вагнер Пина;
— полузащита: Кевин Ленини, Жоау Паулу Фернандеш, Дерой Дуарте, Вилли Семеду, Жамиру;
— атака: Дайлон Ливраменту, Райан Мендеш.
В составе сборной Саудовской Аравии сыграют:
— вратарь: Мохаммед Аль-Овайс;
— защита: Абдулела Аль-Амри, Хассан Томбакти, Сауд Абдельхамид, Наваф Бушаль;
— полузащита: Насер Аль-Досари, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Канно;
— атака: Фирас Аль-Бурайкан, Салем Аль-Досари, Султан Мендаш.