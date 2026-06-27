Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Кабо-Верде
:
Саудовская Аравия
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.36
П2
2.72
Футбол. ЧМ-2026
03:00
Уругвай
:
Испания
Все коэффициенты
П1
5.84
X
3.57
П2
1.71
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Египет
:
Иран
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.70
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Новая Зеландия
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
16.00
X
8.50
П2
1.20
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Дарвин, Вальверде, Родри и Ямаль — в стартовых составах Уругвая и Испании на матч ЧМ-2026

Опубликованы стартовые составы Уругвая и Испании на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

За южноамериканскую команду сыграют:

— вратарь: Фернандо Муслера;

— защита: Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера;

— полузащита: Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Агустин Каноббио, Максимилиано Араухо, Хуан Санабрия;

— атака: Дарвин Нуньес.

В составе чемпионов Европы выйдут:

— вратарь: Унаи Симон;

— защита: Маркос Льоренте, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;

— полузащита: Микель Мерино, Алекс Баэна, Родри, Педри;

— атака: Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше