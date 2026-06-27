Дарвин, Вальверде, Родри и Ямаль — в стартовых составах Уругвая и Испании на матч ЧМ-2026

За южноамериканскую команду сыграют:
— вратарь: Фернандо Муслера;
— защита: Себастьян Касерес, Гильермо Варела, Матиас Оливера;
— полузащита: Мануэль Угарте, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Агустин Каноббио, Максимилиано Араухо, Хуан Санабрия;
— атака: Дарвин Нуньес.
В составе чемпионов Европы выйдут:
— вратарь: Унаи Симон;
— защита: Маркос Льоренте, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси, Марк Кукурелья;
— полузащита: Микель Мерино, Алекс Баэна, Родри, Педри;
— атака: Ламин Ямаль, Микель Ойарсабаль.
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