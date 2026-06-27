Тренер Норвегии Сольбаккен о том, что не выпустил основу на матч с Францией: «Очевидное решение, 5−6 игроков были измотаны. Мы могли провести достойную игру, но наша цель — побеждать»

Норвежцы обеспечили себе выход в плей-офф после 2-го тура.
"Все очень просто. После матча с Сенегалом [в понедельник] мы провели анализ и увидели, что пять-шесть игроков были очень сильно измотаны после 80-й минуты. Это касалось всей линии обороны и некоторых полузащитников. Мы также знали, что после игры с Сенегалом у Норвегии было меньше времени на восстановление перед сегодняшним матчем.
Мы могли провести достойную игру, но наша цель — побеждать. Нужно было оценить, насколько велики наши шансы на победу с учетом текущего состояния команды и насколько мы будем готовы к следующему матчу. Поэтому для меня это было абсолютно очевидное решение. Такого же мнения придерживались физиотерапевты, медицинский штаб и даже некоторые из игроков. Они говорили, что будет непросто для них [сыграть матч]", — сказал Сольбаккен.