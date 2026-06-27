Тренер Норвегии Сольбаккен о том, что не выпустил основу на матч с Францией: «Очевидное решение, 5−6 игроков были измотаны. Мы могли провести достойную игру, но наша цель — побеждать»

Мы могли провести достойную игру, но наша цель — побеждать. Нужно было оценить, насколько велики наши шансы на победу с учетом текущего состояния команды и насколько мы будем готовы к следующему матчу. Поэтому для меня это было абсолютно очевидное решение. Такого же мнения придерживались физиотерапевты, медицинский штаб и даже некоторые из игроков. Они говорили, что будет непросто для них [сыграть матч]", — сказал Сольбаккен.