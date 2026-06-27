У Панамы произошла стычка на тренировке — Уотермэн толкнул Пуму Родригеса в грудь. Тренер Кристиансен сказал: «Это нормальная ситуация, хотелось бы видеть такое чаще»

«Это нормальная ситуация. Мне бы хотелось видеть такое чаще. Это значит, что команда жива. Игроки готовы приложить все усилия и борются за место в основном составе. Если это повторится в другой раз, это хороший знак», — сказал главный тренер сборной Панамы.