У Панамы произошла стычка на тренировке — Уотермэн толкнул Пуму Родригеса в грудь. Тренер Кристиансен сказал: «Это нормальная ситуация, хотелось бы видеть такое чаще»

Недопонимание возникло у игроков команды Сесилио Уотермэна и Пумы Родригеса.
Уотермэн толкнул Родригеса в грудь, после чего его удержали партнеры по команде. Конфликт быстро утих, тренировка продолжилась.
«Это нормальная ситуация. Мне бы хотелось видеть такое чаще. Это значит, что команда жива. Игроки готовы приложить все усилия и борются за место в основном составе. Если это повторится в другой раз, это хороший знак», — сказал главный тренер сборной Панамы.
На чемпионате мира Панама проиграла Гане (0:1) и Хорватии (0:1).