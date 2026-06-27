Генсек РФС: «Финал Кубка России можно сравнивать с финалом ЛЧ по качеству игры. По организации и зрелищности футбола это сопоставимые величины»

Чемпионат и Кубок России собрали тогда 3,16 млн болельщиков. В прошлом сезоне матчи РПЛ и Кубка России посетили более 4,6 млн человек: 3,27 млн в РПЛ, что является лучшим результатом за последние шесть лет, и 1,34 млн в Кубке, включая рекордный Суперфинал и почти 73 тысяч болельщиков в Лужниках. Это почти полтора миллиона новых людей на трибунах за три года. Динамика очевидна.