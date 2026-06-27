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Генсек РФС: «Финал Кубка России можно сравнивать с финалом ЛЧ по качеству игры. По организации и зрелищности футбола это сопоставимые величины»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мыслями на предмет интереса футбола в России.

Источник: Спортс‘’

— Интерес к футболу в России растет или снижается?

— Для нас это один из важнейших KPI, стоящих перед РФС. Мы оцениваем не только лиги, но и собственную работу по этим критериям.

На основании исследований и объективных данных, нам кажется, что интерес к футболу растет. Сегодня около 70% населения страны так или иначе вовлечены в футбол или интересуются им.

Сезон-2022/23 стал первым, когда были сняты все ковидные ограничения и выстроена современная инфраструктура работы с аудиторией.

Чемпионат и Кубок России собрали тогда 3,16 млн болельщиков. В прошлом сезоне матчи РПЛ и Кубка России посетили более 4,6 млн человек: 3,27 млн в РПЛ, что является лучшим результатом за последние шесть лет, и 1,34 млн в Кубке, включая рекордный Суперфинал и почти 73 тысяч болельщиков в Лужниках. Это почти полтора миллиона новых людей на трибунах за три года. Динамика очевидна.

Средняя посещаемость футбольных матчей продолжает расти. Во многом это произошло благодаря примеру лучших клубов и работе РПЛ. Все начали понимать, что если создавать для болельщиков условия, то увеличится и средняя посещаемость.

А рост посещаемости позволяет зарабатывать больше денег. В ФНЛ доходы от мероприятий в дни матчей выросли со 150 до почти 500 млн рублей за сезон. Если работать, а не просто находиться в позиции наблюдателя, то будем получать успех.

Средняя телевизионная аудитория матчей сборной России, несмотря на то, что сейчас это товарищеские встречи, составляет порядка 4,5−5 млн человек — не ниже, чем были до 2022 года. Такие цифры нельзя назвать признаком снижения интереса к виду спорта.

Суперфинал Кубка по качеству игры вполне можно сравнивать с финалом Лиги чемпионов. Понятно, что финал Лиги чемпионов вызывает больший интерес глобально, но с точки зрения организации и зрелищности футбола это более чем сопоставимые величины.

Поэтому на финале Кубка России присутствовало почти 73 тысячи зрителей. Россия — в топах среди всех национальных кубковых финалов Европы в этом сезоне. От второго места Германии мы отстали примерно на тысячу зрителей.

По средней посещаемости РПЛ сегодня входит занимает 8-е место среди высших дивизионов Европы. Все эти показатели отражают реальный уровень интереса к футболу в стране, — сказал Максим Митрофанов в интервью РБК.