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Де Брюйне, Вуд, Доку, Какаче — в старте Бельгии и Новой Зеландии на матч ЧМ

Кевин де Брюйне и Крис Вуд сыграют с первых минут в матче ЧМ-2026 между Новой Зеландией и Бельгией.

Состав Новой Зеландии: Крокомб, Пэйн, Биндон, Какаче, Серман, Белл, Стаменич, Сингх, Джаст, Томас, Вуд.

Состав Бельгии: Куртуа, Кастань, Теате, Мехеле, де Кейпер, Тилеманс, де Брюйне, Ванакен, Троссард, Доку, де Кетеларе.