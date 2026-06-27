Де Брюйне, Вуд, Доку, Какаче — в старте Бельгии и Новой Зеландии на матч ЧМ

Состав Новой Зеландии: Крокомб, Пэйн, Биндон, Какаче, Серман, Белл, Стаменич, Сингх, Джаст, Томас, Вуд.
Состав Бельгии: Куртуа, Кастань, Теате, Мехеле, де Кейпер, Тилеманс, де Брюйне, Ванакен, Троссард, Доку, де Кетеларе.
Кевин де Брюйне и Крис Вуд сыграют с первых минут в матче ЧМ-2026 между Новой Зеландией и Бельгией.
Состав Новой Зеландии: Крокомб, Пэйн, Биндон, Какаче, Серман, Белл, Стаменич, Сингх, Джаст, Томас, Вуд.
Состав Бельгии: Куртуа, Кастань, Теате, Мехеле, де Кейпер, Тилеманс, де Брюйне, Ванакен, Троссард, Доку, де Кетеларе.