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Салах, Тареми, Зико, Трезеге — в старте Египта и Ирана на матч ЧМ-2026

Мохамед Салах и Мехди Тареми выйдут с первых минут в матче Египта и Ирана на чемпионате мира.

Состав Египта: Шубейр, Хани, Рабиа, Абдельмонем, Эль-Фоту, Лашин, Сабер, Ашур, Зико, Трезеге, Салах.

Состав Ирана: Бейранванд, Халилзаде, Мохаммади, Канаанизадеган, Немати, Резаян, Эззатоллахи, Годдос, Горбани, Мохеби, Тареми.