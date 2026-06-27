Салах, Тареми, Зико, Трезеге — в старте Египта и Ирана на матч ЧМ-2026

Состав Египта: Шубейр, Хани, Рабиа, Абдельмонем, Эль-Фоту, Лашин, Сабер, Ашур, Зико, Трезеге, Салах.
Состав Ирана: Бейранванд, Халилзаде, Мохаммади, Канаанизадеган, Немати, Резаян, Эззатоллахи, Годдос, Горбани, Мохеби, Тареми.
Мохамед Салах и Мехди Тареми выйдут с первых минут в матче Египта и Ирана на чемпионате мира.
Состав Египта: Шубейр, Хани, Рабиа, Абдельмонем, Эль-Фоту, Лашин, Сабер, Ашур, Зико, Трезеге, Салах.
Состав Ирана: Бейранванд, Халилзаде, Мохаммади, Канаанизадеган, Немати, Резаян, Эззатоллахи, Годдос, Горбани, Мохеби, Тареми.