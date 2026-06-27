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Новая Зеландия — Бельгия. Вуд и де Брюйне в старте. Онлайн-трансляция начнется в 06:00

Сборная Бельгии сыграет с командой Новой Зеландии в 3-м туре ЧМ-2026.

Матч пройдет в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 27 июня в 06:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

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