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Испания побила рекорд по матчам без поражений — 34, из них 27 побед. Команда превзошла достижение Бразилии 1990-х

Сборная Испании установила рекорд по матчам без поражений.

Источник: Спортс‘’

Команда тренера Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Уругвая (1:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.

Таким образом, испанская сборная не проигрывает 34 официальных матча подряд (27 побед и 7 ничьих).

Последнее поражение было от сборной Шотландии со счетом 0:2 в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024.

Испания превзошла рекорд сборной Бразилии (1993−1998).

Отметим, что в статистике не учитываются товарищеские игры и серии пенальти. Испания уступила Португалии в финале Лиги наций (2:2, пенальти — 3:5) в 2025 году и Колумбии (0:1) — в товарищеском матче в 2024-м.