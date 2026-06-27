Испания побила рекорд по матчам без поражений — 34, из них 27 побед. Команда превзошла достижение Бразилии 1990-х

Команда тренера Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Уругвая (1:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Таким образом, испанская сборная не проигрывает 34 официальных матча подряд (27 побед и 7 ничьих).
Последнее поражение было от сборной Шотландии со счетом 0:2 в марте 2023 года в рамках квалификации Евро-2024.
Испания превзошла рекорд сборной Бразилии (1993−1998).
Отметим, что в статистике не учитываются товарищеские игры и серии пенальти. Испания уступила Португалии в финале Лиги наций (2:2, пенальти — 3:5) в 2025 году и Колумбии (0:1) — в товарищеском матче в 2024-м.