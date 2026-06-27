Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Египет
1
:
Иран
1
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.70
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Новая Зеландия
0
:
Бельгия
0
Все коэффициенты
П1
39.00
X
8.50
П2
1.15
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Норвегия
1
:
Франция
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Сенегал
5
:
Ирак
0
П1
X
П2

Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса высказался после поражения от команды Испании (0:1) в третьем туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Южноамериканская сборная завершила выступление на турнире, заняв третье место в группе H.

О матче.

"Упорный матч. У нас были эпизоды, когда мы могли создать голевые моменты, но этого не произошло. Нам пришлось очень тяжело.

О замене Фернандо Муслеры после первого тайма.

Он сам решил покинуть поле.

О вылете с чемпионата мира.

«У нас был потенциал, который я не смог раскрыть, чтобы команда играла на том уровне, который она демонстрировала до чемпионата мира», — сказал Марсело Бьелса.

Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!