Бьелса о вылете с ЧМ-2026: «У Уругвая был потенциал, который я не смог раскрыть. Муслера сам решил покинуть поле в матче с Испанией»

Южноамериканская сборная завершила выступление на турнире, заняв третье место в группе H.
О матче.
"Упорный матч. У нас были эпизоды, когда мы могли создать голевые моменты, но этого не произошло. Нам пришлось очень тяжело.
О замене Фернандо Муслеры после первого тайма.
Он сам решил покинуть поле.
О вылете с чемпионата мира.
«У нас был потенциал, который я не смог раскрыть, чтобы команда играла на том уровне, который она демонстрировала до чемпионата мира», — сказал Марсело Бьелса.
Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!