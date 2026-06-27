Акция ЛГБТ* прошла в Сиэтле до и во время матча Египта и Ирана — в том числе на стадионе

Иран ранее попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе». Тренер сборной Египта отметил, что его команда будет думать о футболе.