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Акция ЛГБТ* прошла в Сиэтле до и во время матча Египта и Ирана — в том числе на стадионе

Перед матчем между Ираном и Египтом прошла акция ЛГБТ*.

Источник: Спортс‘’

Сегодня Сиэтл принимает матч чемпионата мира рамках 3-го тура группового этапа. По решению оргкомитета города игра носит название «Матч гордости». Напомним, что до жеребьевки турнира не было известно, какие команды сыграют в этом матче.

Иран ранее попросил ФИФА отказаться от поддержки ЛГБТ* в матче с Египтом: «Церемонии или мероприятия этого движения не должны проводиться на стадионе или в игровом процессе». Тренер сборной Египта отметил, что его команда будет думать о футболе.

Перед игрой участники акции демонстрировали рядом со стадионом «Люмен Филд» флаги и плакаты, посвященные событию. То же самое сделали некоторые болельщики внутри арены.

ЛГБТ*-матч между Ираном и Египтом. Что там будет?

* − движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.