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Де ла Фуэнте о жесткости в матче с Уругваем: «Хватало действий на грани, много физического контакта. Для и существует судья. По-прежнему восхищаюсь Бьелсой»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мыслями о характере матча третьего тура ЧМ-2026 против сборной Уругвая (1:0).

Источник: Спортс‘’

— Вы говорили, что восхищаетесь Марсело Бьелсой. Были ли вы разочарованы отношением Уругвая к игре?

— Я по-прежнему восхищаюсь Марсело Бьелсой. На поле выходят футболисты. Мы понимали, что матч будет напряженным. В таких играх мы чувствуем себя не очень комфортно.

Но для этого и существует арбитр. В этом матче хватало действий на грани, было много физического контакта. И мы справились с задачей.

Судейство — это сложная работа, но для этого и существует ВАР, чтобы помогать в любых матчах.

Надеюсь, что мы сможем играть в нормально — в плане борьбы за мяч, в плане строгости. И сосредоточимся на футболе.

Больше не хочу говорить об арбитрах. У меня и так достаточно забот, связанных только с игрой. У каждого свои обязанности, — сказал Луис де ла Фуэнте.

Каноббио из Уругвая удалили за подкат в ногу Кубарси в центре поля на 95-й минуте матча с Испанией.