Де ла Фуэнте о жесткости в матче с Уругваем: «Хватало действий на грани, много физического контакта. Для и существует судья. По-прежнему восхищаюсь Бьелсой»

— Вы говорили, что восхищаетесь Марсело Бьелсой. Были ли вы разочарованы отношением Уругвая к игре?
— Я по-прежнему восхищаюсь Марсело Бьелсой. На поле выходят футболисты. Мы понимали, что матч будет напряженным. В таких играх мы чувствуем себя не очень комфортно.
Но для этого и существует арбитр. В этом матче хватало действий на грани, было много физического контакта. И мы справились с задачей.
Судейство — это сложная работа, но для этого и существует ВАР, чтобы помогать в любых матчах.
Надеюсь, что мы сможем играть в нормально — в плане борьбы за мяч, в плане строгости. И сосредоточимся на футболе.
Больше не хочу говорить об арбитрах. У меня и так достаточно забот, связанных только с игрой. У каждого свои обязанности, — сказал Луис де ла Фуэнте.
Каноббио из Уругвая удалили за подкат в ногу Кубарси в центре поля на 95-й минуте матча с Испанией.