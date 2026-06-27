Тренер Сенегала Пап Тиав после 5:0 с Ираком: «Надеемся, что выйдем в плей-офф. Страна многое нам дала, и мы отдаем все силы, чтобы сделать ее счастливой»

С 3 очками в 3 играх при разнице мячей «+2» у африканской команды есть шансы на попадание в 1/16 финала.
"Хоть мы и забили пять голов, есть над чем работать. Теперь нам остается только ждать. У нас 3 очка, впереди еще несколько матчей, и мы надеемся, что выйдем в плей-офф.
У Садьо Мане есть командный дух. Он отлично играет и очень сильно помогает в обороне.
Страна многое нам дала, и мы отдаем все силы, чтобы сделать ее счастливой", — сказал Тиав.
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