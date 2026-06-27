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Марсело Бьелса: «Уругвай мог взять 7 очков, но набрал только 2. Я ничего не оставляю уругвайскому футболу — любой вклад не принесет дивидендов, если нет успехов»

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса считает, что команда заслуживала набрать больше очков.

Источник: Спортс‘’

Уругвай набрал 2 очка в 3 матчах. Дважды команда сыграла вничью — с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2), а также уступила Испании (0:1).

"Я руководил группой талантливых игроков, которых, несмотря на их упорный труд, усилия и преданность, я не смог превратить в силу, которая избавила бы меня от необходимости объяснять, почему все сложилось именно так.

Мы могли взять 7 очков, но набрали только 2.

Ошибки — часть футбола, но мы также не достигли приемлемого коэффициента реализации созданных нами моментов и забитых голов, в то время как несколько пропущенных нами голов были предотвратимы.

Но так уж сложилось. Это часть игры. И даже при таких обстоятельствах мы заслуживали семь очков.

Я ничего не оставляю уругвайскому футболу, потому что любой вклад, который может внести тренер в страну, где он проработал три года, не принесет дивидендов, если нет успехов", — сказал Марсело Бьелса.