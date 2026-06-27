Кабо-Верде — самая малонаселенная страна в истории ЧМ, чья сборная вышла в плей-офф. Население архипелага — 525 тысяч человек

На ЧМ-2026 команда вышла в плей-офф, заняв 2-е место в группе. Ей удалось сыграть вничью с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0).
Как сообщает ESPN, Кабо-Верде — самая малонаселенная страна, которой удалось выйти в плей-офф. Численность населения островного государства — около 525 тысяч человек.
Только две страны с меньшей численностью населения участвовали в финальной стадии ЧМ — Исландия (2018 год, около 370 тысяч) и Кюрасао (текущий ЧМ, около 160 тысяч). Обе эти команды не вышли из группы.