Сделавший дубль после выхода на 57-й минуте Пап Гуйе получил 9.3 по Индексу ГОЛа и стал лучшим игроком матча Сенегал — Ирак

Сборная Сенегала.
Вратарь: Мори Диав (6.6).
Оборона: Исмаиль Якобс (6.6), Мусса Ниакате (6.5), Абдулайе Сек (7.4).
Полузащита: Идрисса Гуйе (7.9), Крепен Диатта (7.8), Хабиб Диарра (7.8), Ламин Камара (8.4).
Нападение: Ибраим Мбайе (6.2), Садьо Мане (6.8), Исмаила Сарр (8.4).
Футболисты, выходившие на замену: Пате Сисс (6.3), Пап Гуйе (9.3), Николас Джексон (6.7), Илиман Ндиай (8.4).
Сборная Ирака.
Вратарь: Ахмед Фадиль (6.7).
Оборона: Мерхас Доски (5.1), Акам Хашим (3.9), Ребин Сулака (5.0), Франс Диа Путрос (5.2).
Полузащита: Амир Аль-Аммари (5.7), Зидан Икбал (5.4), Ибрагим Баеш (7.1).
Нападение: Али Аль-Хамади (6.4), Али Джасим (5.9), Ахмед Касем (5.8).
Футболисты, выходившие на замену: Джалал Хасан (5.4), Манаф Юнис (5.1), Ахмед Макнази (6.0), Кевин Якоб (6.0), Али Хашим (5.6).
Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.