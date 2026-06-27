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Муслера после вылета Уругвая на фоне его ошибок: «К сожалению, мне не удалось хорошо выступить на ЧМ. Приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно»

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера извинился перед страной и болельщиками за свои ошибки на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Сегодня 40-летний голкипер результативно ошибся в первом тайма матче группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1). В перерыве он был заменен.

Уругвайцы не сумели преодолеть групповую стадию.

"Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел в лицо невзгодам. Это хороший способ поговорить со всеми уругвайцами.

Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола. Учитывая всю проделанную работу, подготовку, о которой я говорил ребятам в раздевалке после игры, когда все немного успокоились.

К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно", — сказал Муслера.

Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!