Муслера после вылета Уругвая на фоне его ошибок: «К сожалению, мне не удалось хорошо выступить на ЧМ. Приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно»

Сегодня 40-летний голкипер результативно ошибся в первом тайма матче группового этапа ЧМ-2026 с Испанией (0:1). В перерыве он был заменен.
Уругвайцы не сумели преодолеть групповую стадию.
"Я никогда ни от кого не прятался и всегда смотрел в лицо невзгодам. Это хороший способ поговорить со всеми уругвайцами.
Никогда не думал, что буду так сильно страдать из-за футбола. Учитывая всю проделанную работу, подготовку, о которой я говорил ребятам в раздевалке после игры, когда все немного успокоились.
К сожалению, несмотря на всю подготовку, мне не удалось хорошо выступить на чемпионате мира. Я приношу извинения команде и всему уругвайскому народу, хотя этого недостаточно", — сказал Муслера.
Муслера лично утопил Уругвай на ЧМ-2026: 3 результативные ошибки за 3 матча. Он сам решил уйти в перерыве!