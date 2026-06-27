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Титов о словах Глушенкова про Европу: «Если переходить, то в хорошую команду. Если нет возможности — лучше оставаться в России. Здесь любят и уважают, там непонятно чего ждать»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов оценил высказывание Максима Глушенкова о европейской карьере.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник «Зенита» ранее заявил: «В большой клуб поехал бы, в средний — нет. Не люблю проигрывать. Зачем ехать туда, где я буду проигрывать или выигрывать только каждый четвертый матч?».

— Глушенков говорил, что не собирается уезжать в средние клубы, потому что не хочет постоянно проигрывать. Как быть: соглашаться с Максимом или все равно ехать, чтобы просто играть в Европе?

— У меня не было европейской карьеры, но мы постоянно играли в Лиге чемпионов, в матчах за сборную.

В год набиралось 15−20 игр высокого европейского уровня. Поэтому соглашусь с Глушенковым, что если и переходить, то в хорошую команду, которая борется за еврокубки, за трофеи.

К сожалению, наших футболистов в сильных зарубежных клубах по пальцам одной руки можно сосчитать.

И если нет возможности переходить в такую команду, лучше оставаться в России и радовать своей игрой своих болельщиков. Здесь тебя любят и уважают, там непонятно чего ждать, — сказал Егор Титов.

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