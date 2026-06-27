Холанд сразу же подбежал к Мбаппе, заметив его на поле после матча ЧМ. Футболисты обнялись и пообщались

Нападающий «Манчестер Сити» провел всю игру на скамейке запасных, однако после финального свистка вышел на поле.
В какой-то момент он заметил форварда «Реала» и сразу же устремился к нему. Футболисты обнялись и перекинулись парой слов.
Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе поприветствовали друг друга по завершении матча ЧМ-2026 Норвегия — Франция (1:4).
Нападающий «Манчестер Сити» провел всю игру на скамейке запасных, однако после финального свистка вышел на поле.
В какой-то момент он заметил форварда «Реала» и сразу же устремился к нему. Футболисты обнялись и перекинулись парой слов.