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Холанд сразу же подбежал к Мбаппе, заметив его на поле после матча ЧМ. Футболисты обнялись и пообщались

Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе поприветствовали друг друга по завершении матча ЧМ-2026 Норвегия — Франция (1:4).

Источник: Спортс‘’

Нападающий «Манчестер Сити» провел всю игру на скамейке запасных, однако после финального свистка вышел на поле.

В какой-то момент он заметил форварда «Реала» и сразу же устремился к нему. Футболисты обнялись и перекинулись парой слов.