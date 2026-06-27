Тренер Колумбии о Португалии: «Роналду и Витинья играют решающую роль. Один контролирует игру, другой — завершает атаки. Надеемся, что сможем остановить их»

"Против португальцев осторожными нужно быть и с Роналду, и с остальными футболистами. Нельзя сосредотачиваться только на одном игроке.
Нужно быть внимательным ко всем игрокам, потому что все они опасны. Витинья и Роналду играют решающую роль.
Один контролирует игру и определяет стратегию, другой — завершает атаки. Мы надеемся, что наша команда сможет остановить их.
В одном случае — не позволить Витинье работать с мячом так, как ему нравится, а в другом — не позволить Криштиану получать много передач в штрафной площади", — сказал Нестор Лоренсо на пресс-конференции перед матчем третьего тура ЧМ-2026.