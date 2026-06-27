«Роналду — один из величайших игроков в истории. Он победитель и пример для всех, кто любит футбол». Нани о Криштиану

"То, что делает Криштиану, — это потрясающе. Для меня это не сюрприз. В каждом матче, в котором он принимает участие, всегда происходит что-то новое: новый рекорд, новый гол.
Он победитель. Он пример для всех, кто любит футбол.
Поэтому нам нужно поздравить его и продолжать поддерживать и наслаждаться его игрой до тех пор, пока он не примет решение о завершении карьеры, потому что у него было не так много отдыха за эти многие годы.
Он один из величайших футболистов в истории. Нам нужно поддержать его. Нам стоит ценить то, что он делает", — заявил Нани.