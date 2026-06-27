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«Роналду — один из величайших игроков в истории. Он победитель и пример для всех, кто любит футбол». Нани о Криштиану

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани поделился мнением о Криштиану Роналду, который является единственным игроком, который забивал на шести чемпионатах мира.

Источник: Спортс‘’

"То, что делает Криштиану, — это потрясающе. Для меня это не сюрприз. В каждом матче, в котором он принимает участие, всегда происходит что-то новое: новый рекорд, новый гол.

Он победитель. Он пример для всех, кто любит футбол.

Поэтому нам нужно поздравить его и продолжать поддерживать и наслаждаться его игрой до тех пор, пока он не примет решение о завершении карьеры, потому что у него было не так много отдыха за эти многие годы.

Он один из величайших футболистов в истории. Нам нужно поддержать его. Нам стоит ценить то, что он делает", — заявил Нани.