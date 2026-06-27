Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
18.00
X
8.75
П2
1.18
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.25
П2
4.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2

Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля. На следующий день там пройдет финал ЧМ по футболу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин станет гостем Fanatics Fest, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 19 июля.

40-летний хоккеист пробудет на мероприятии один день — 18 июля. Билеты на фотосессию с Овечкиным продаются по 310 долларов, на автограф-сессию — 300 долларов.

Среди гостей также указаны Леброн Джеймс, Дэвид Бекхэм, Серена Уильямс, Майк Тайсон, Патрик Кэйн и братья Хьюзы — Куинн, Джек и Люк.

Отметим, что на следующий день на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.

Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше