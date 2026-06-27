Овечкин посетит Fanatics Fest в Нью-Йорке 18 июля. На следующий день там пройдет финал ЧМ по футболу

40-летний хоккеист пробудет на мероприятии один день — 18 июля. Билеты на фотосессию с Овечкиным продаются по 310 долларов, на автограф-сессию — 300 долларов.
Среди гостей также указаны Леброн Джеймс, Дэвид Бекхэм, Серена Уильямс, Майк Тайсон, Патрик Кэйн и братья Хьюзы — Куинн, Джек и Люк.
Отметим, что на следующий день на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.
Овечкин примет решение о новом контракте с «Вашингтоном» после 7 июля («Матч ТВ»).
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