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Терри о Роналду: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать. Больше всего мне нравится страсть Криштиану в 41 год. У современных игроков нет ни страсти, ни желания бороться»

Экс-защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри в разговоре с журналистом Пирсом Морганом восхитился страстью форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, которую тот показывает в 41 год.

Источник: Спортс‘’

"Пирс, знаешь что мне нравится [в нем] больше всего? Больше голов, движения и прочего? Страсть, которую он показывает в 41 год. Сегодня мы разговаривали о современных игроках, у которых нет ни страсти, ни желания бороться.

Ты говоришь про человека, который выигрывал в футболе практически все — индивидуальные награды, чемпионства по всему миру. А теперь он спешит к камерам и говорит всем, что возвращается. Он очень хорошо знает про критику и, наверное, думает, что она незаслуженная — и я с этим согласен, нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать.

Криштиану — тот, кто до сих пор способен создавать голевые моменты. Ожидаем ли мы это на протяжении всей игры? Нет. Но если дать Роналду один шанс — он им воспользуется", — сказал Терри.