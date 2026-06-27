Терри о Роналду: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать. Больше всего мне нравится страсть Криштиану в 41 год. У современных игроков нет ни страсти, ни желания бороться»

Ты говоришь про человека, который выигрывал в футболе практически все — индивидуальные награды, чемпионства по всему миру. А теперь он спешит к камерам и говорит всем, что возвращается. Он очень хорошо знает про критику и, наверное, думает, что она незаслуженная — и я с этим согласен, нужно быть сумасшедшим, чтобы его ругать.