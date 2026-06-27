Марио Гетце: «Была возможность перейти в “Ливерпуль” и снова поработать с Клоппом, но я остался в “Боруссии” при Тухеле. Можно спорить об этом решении, сейчас легче оценивать»

«Поддерживать топ-уровень почти невозможно. С внешней, медийной точки зрения от тебя ждут, что ты будешь играть так всегда, но это не так. Может, если ты Месси или Роналду — да, но в остальных случаях это почти нереально», — сказал Гетце.