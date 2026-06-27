Марио Гетце: «Была возможность перейти в “Ливерпуль” и снова поработать с Клоппом, но я остался в “Боруссии” при Тухеле. Можно спорить об этом решении, сейчас легче оценивать»

Гетце перешел из «Баварии» в дортмундский клуб в июле 2016 года.
О выборе между «Боруссией» и «Ливерпулем».
«У меня была возможность перейти в “Ливерпуль” и снова работать с Клоппом, но я остался в “Дортмунде” при Тухеле. Можно спорить, было ли это неправильным решением. Сейчас, задним числом, это легче оценивать».
Об уровне Роналду и Месси.
«Поддерживать топ-уровень почти невозможно. С внешней, медийной точки зрения от тебя ждут, что ты будешь играть так всегда, но это не так. Может, если ты Месси или Роналду — да, но в остальных случаях это почти нереально», — сказал Гетце.