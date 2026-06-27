Скалони раскрыл, что Месси начнет в запасе игру с Иорданией, ради 91-летнего журналиста, который работает на 18-м ЧМ подряд

Вопрос об участии Лео тренеру задал 91-летний журналист Энрике Макайя Маркес, который работает на 18-м чемпионате мира подряд.
— Энрике, для меня честь, что именно вы задаете этот вопрос. Очень рад видеть вас здесь.
— Спасибо.
— Нет, это вам спасибо, что пришли.
Мы только что говорили… У вас уже 18 чемпионатов мира. Невероятно. Для меня большая честь отвечать на ваш вопрос. Мы знакомы уже очень давно.
Когда я играл в Аргентине, я постоянно смотрел вас. Для всех нас вы были настоящим авторитетом. И остаетесь им до сих пор.
Поэтому я отвечу на ваш вопрос. Лео начнет матч на скамейке запасных. Но говорю это только потому, что вопрос задали именно вы.
— Мне этого достаточно. Этого более чем достаточно. Уже то, что вы ответили именно мне, — для меня очень много значит.
— Я отвечаю, потому что считаю: вы этого действительно заслуживаете.
А вот состав команды пока оставлю в секрете. Он уже определен, но мы объявим его только завтра.
Спасибо за вопрос. Наслаждайтесь чемпионатом мира, — отметил Скалони.
Это ему Скалони признался, что Месси не будет. Легенда журналистики — 18-й ЧМ подряд!