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Скалони раскрыл, что Месси начнет в запасе игру с Иорданией, ради 91-летнего журналиста, который работает на 18-м ЧМ подряд

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони перед матчем 3-го тура ЧМ-2026 против Иордании сообщил, что Лионель Месси начнет игру на скамейке запасных.

Вопрос об участии Лео тренеру задал 91-летний журналист Энрике Макайя Маркес, который работает на 18-м чемпионате мира подряд.

— Энрике, для меня честь, что именно вы задаете этот вопрос. Очень рад видеть вас здесь.

— Спасибо.

— Нет, это вам спасибо, что пришли.

Мы только что говорили… У вас уже 18 чемпионатов мира. Невероятно. Для меня большая честь отвечать на ваш вопрос. Мы знакомы уже очень давно.

Когда я играл в Аргентине, я постоянно смотрел вас. Для всех нас вы были настоящим авторитетом. И остаетесь им до сих пор.

Поэтому я отвечу на ваш вопрос. Лео начнет матч на скамейке запасных. Но говорю это только потому, что вопрос задали именно вы.

— Мне этого достаточно. Этого более чем достаточно. Уже то, что вы ответили именно мне, — для меня очень много значит.

— Я отвечаю, потому что считаю: вы этого действительно заслуживаете.

А вот состав команды пока оставлю в секрете. Он уже определен, но мы объявим его только завтра.

Спасибо за вопрос. Наслаждайтесь чемпионатом мира, — отметил Скалони.

Это ему Скалони признался, что Месси не будет. Легенда журналистики — 18-й ЧМ подряд!