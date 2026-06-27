Агент Овечкина о финале ЧМ по футболу: «Александр может посетить игру, а может и нет. Я знаю о его планах, но пока не буду говорить»

Ранее сообщалось, что Овечкин станет гостем Fanatics Fest, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 19 июля. 40-летний хоккеист пробудет на мероприятии один день — 18 июля. На следующий день на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.
«Он может посетить игру, а может и нет. Я знаю о его планах, но пока не буду говорить. Все под контролем», — сказал Чистяков.
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