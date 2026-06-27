Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
19.75
X
9.50
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.21
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.95
П2
1.99
Футбол. ЧМ-2026
28.06
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
5.39
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.90
X
2.13
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
24.00
X
9.50
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2

Агент Овечкина о финале ЧМ по футболу: «Александр может посетить игру, а может и нет. Я знаю о его планах, но пока не буду говорить»

Глеб Чистяков, агент хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, ответил на вопрос о том, посетит ли его клиент финал чемпионата мира по футболу.

Ранее сообщалось, что Овечкин станет гостем Fanatics Fest, который пройдет в Нью-Йорке с 16 по 19 июля. 40-летний хоккеист пробудет на мероприятии один день — 18 июля. На следующий день на «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка пройдет финальный матч чемпионата мира по футболу.

«Он может посетить игру, а может и нет. Я знаю о его планах, но пока не буду говорить. Все под контролем», — сказал Чистяков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше