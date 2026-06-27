Кемпес об игре Месси на ЧМ: «Он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах — и это в 39 лет, никто такого не ожидал. Он снова представляет Аргентину в лучшем свете»

— Невероятное. Никто такого не ожидал. Все думали, что они со Скалони будут вместе решать, сколько минут он вообще сможет сыграть. Но он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах — и это в 39 лет, которые он совсем недавно отметил…