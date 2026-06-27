Кемпес об игре Месси на ЧМ: «Он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах — и это в 39 лет, никто такого не ожидал. Он снова представляет Аргентину в лучшем свете»

39-летний форвард забил 5 мячей в двух матчах на турнире.
— Как вы оцениваете выступление Месси на этом чемпионате мира? Какое впечатление он производит?
— Невероятное. Никто такого не ожидал. Все думали, что они со Скалони будут вместе решать, сколько минут он вообще сможет сыграть. Но он удивил как своих, так и чужих. Пять голов в двух матчах — и это в 39 лет, которые он совсем недавно отметил…
— Кажется, слова, чтобы описать этого игрока, уже закончились.
— Нет, слова не закончились — их просто уже не существует. Он снова представляет нас в лучшем свете. Помимо этого, у него невероятная личность на поле. Он великолепно читает игру, очень точен в завершении атак, а команда по-прежнему во многом зависит именно от него, особенно когда речь идет о голах.
— В чем секрет Лео?
— Он выглядит свежее, чем когда-либо. Он приехал на турнир с огромным желанием играть и демонстрирует потрясающую реализацию моментов. Месси уже не бегает так, как его партнеры по команде, но он великолепно читает игру. Он всегда знает, где нужно находиться, и неизменно находит свободное пространство, где нет соперников, — сказал Кемпес.