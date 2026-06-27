В «Ботафого» объяснили отказ от участия в Братском кубке в России: «Есть возможность сыграть в будущем»

Товарищеский турнир с участием «Ботафого», а также московских ЦСКА и «Динамо» должен был пройти в столице РФ с 4 по 18 июля.
— Действительно ли «Ботафого» не приедет на Братский кубок в Москву? В чем причина такого решения?
— К сожалению, это действительно так — мы не сможем приехать. Главная причина — проблемы с календарем. Мы не ожидали, что наша федерация назначит на этот период те матчи, которые в итоге были включены в расписание.
— Рассматриваете ли вы возможность провести эти матчи в России позднее?
— Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Такая возможность вполне существует, и это может произойти в будущем, — сказал Коэльо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.