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В «Ботафого» объяснили отказ от участия в Братском кубке в России: «Есть возможность сыграть в будущем»

Спортивный директор бразильского «Ботафого» Лео Коэльо прокомментировал отказ клуба от приезда в Россию на Братский кубок-2026.

Источник: AP 2024

Товарищеский турнир с участием «Ботафого», а также московских ЦСКА и «Динамо» должен был пройти в столице РФ с 4 по 18 июля.

— Действительно ли «Ботафого» не приедет на Братский кубок в Москву? В чем причина такого решения?

— К сожалению, это действительно так — мы не сможем приехать. Главная причина — проблемы с календарем. Мы не ожидали, что наша федерация назначит на этот период те матчи, которые в итоге были включены в расписание.

— Рассматриваете ли вы возможность провести эти матчи в России позднее?

— Мы продолжаем обсуждать этот вопрос. Такая возможность вполне существует, и это может произойти в будущем, — сказал Коэльо в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.