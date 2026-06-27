Модрич, Перишич, Сучич, Семеньо, Парти — в составах Хорватии и Ганы на матч ЧМ-2026

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Анте Будимир, Иван Перишич.
Гана: Бенджамин Асаре, Джонас Аджетеи, Гидеон Менса, Деррик Люккассен, Марвен Сеная, Томас Парти, Куаси Сибо, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан Айю, Камаль Сулемана.
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 00:00 по московскому времени.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше