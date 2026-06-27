Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
19.00
X
9.50
П2
1.16
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.35
П2
5.70
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.85
П2
2.05
Футбол. ЧМ-2026
28.06
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.07
П2
3.85
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
22.00
X
9.50
П2
1.15

Модрич, Перишич, Сучич, Семеньо, Парти — в составах Хорватии и Ганы на матч ЧМ-2026

Сборные Хорватии и Ганы объявили стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Станишич, Марин Понграчич, Йосип Шутало, Лука Модрич, Матео Ковачич, Никола Влашич, Мартин Батурина, Петар Сучич, Анте Будимир, Иван Перишич.

Гана: Бенджамин Асаре, Джонас Аджетеи, Гидеон Менса, Деррик Люккассен, Марвен Сеная, Томас Парти, Куаси Сибо, Антуан Семеньо, Элиша Овусу, Джордан Айю, Камаль Сулемана.

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 00:00 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше