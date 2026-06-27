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«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza)

«Зенит» сделал предложение «Динамо» в размере 30 млн евро за нападающего Константина Тюкавина, сообщает Sport Baza.

Источник: Спортс‘’

Бело-голубые взяли время, чтобы обдумать предложение. Сам футболист готов к переезду.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отказалось продавать нападающего петербургскому клубу за 25 миллионов евро в рассрочку. В контракте Тюкавина прописаны отступные в 20 миллионов евро для зарубежных команд.

В прошлом сезоне нападающий забил 9 голов и сделал 4 передачи в 22 матчах Мир РПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

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