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В Европе предлагали 12 млн евро за Сперцяна. Хавбек перейдет в «Аль-Ахли» за 25 млн и будет получать вдвое больше, чем в «Краснодаре» (Андрей Панков)

Европейские клубы не предлагали за Эдуарда Сперцяна больше 12 млн евро, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

26-летний полузащитник переходит из «Краснодара» в «Аль-Ахли» за 25 млн евро. Инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что российскому клубу заплатят 25 млн долларов.

По данным Панкова, зарплата Сперцяна в саудовском клубе будет в два раза выше, чем в «Краснодаре».

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