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Угаров о 30 млн евро за Тюкавина от «Зенита»: «Сейчас не время шиковать. В нынешней ситуации даже за иностранцев 25 млн евро — завышено. А платить за своих, тем более»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о возможном переходе форварда «Динамо» Константина Тюкавина в петербургский клуб.

Источник: Спортс‘’

— Я думаю, Тюкавин все-таки не уйдет из «Динамо». Да и «Зенит» уже укомплектован на позиции нападающего Аугусто и Соболевым. Поэтому я думаю, это не совсем правдивая информация.

— Тюкавин будет прогрессировать в «Зените»?

— Я не понимаю, ради чего сейчас Тюкавину бросать «Динамо». К нему болельщики и руководство относятся хорошо — проблем никаких нет. Плюс клуб его восстановил от тяжелой травмы. Уйти в «Зенит» будет непорядочно по отношению к «Динамо», клубу, который его воспитал.

— 30 миллионов евро — приемлемый ценник за Тюкавина?

— В нынешней ситуации даже платить за иностранцев по 25 миллионов евро — завышено. А между российскими клубами платить за своих, тем более. Сейчас не то время, чтобы шиковать. Поэтому, конечно, это переплата, — сказал Угаров.

«Зенит» предложил 30 млн евро за Тюкавина. Форвард готов перейти, в «Динамо» взяли время подумать (Sport Baza).

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