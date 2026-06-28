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Демирал о вылете с ЧМ-2026: «Турецкий народ имеет право критиковать сборную. Мы огорчили всех жителей страны в возрасте от 7 до 70 лет»

Защитник сборной Турции Мерих Демирал заявил, что турецкий народ имеет полное право критиковать сборную Турции после вылета с чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

"Турецкий народ всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Наши болельщики имеют полное право как поддерживать нас, так и критиковать, ведь мы тоже дети этой страны. Мы приехали на этот турнир с большими надеждами, однако он сложился для нас совсем не так, как мы мечтали, и глубоко разочаровал каждого из нас. Мы искренне просим прощения у всего турецкого народа за это разочарование.

На поле мы сражались до финального свистка, отдавая борьбе все силы, до последней капли пота. Но мы понимаем, что этого оказалось недостаточно, и полностью берем на себя ответственность. Мы осознаем, что огорчили и разочаровали всех — в возрасте от 7 до 17 лет. Мы продолжим еще усерднее работать, чтобы быть достойными этой формы и этого флага", — написал Мерих Демирал.