Демирал о вылете с ЧМ-2026: «Турецкий народ имеет право критиковать сборную. Мы огорчили всех жителей страны в возрасте от 7 до 70 лет»

"Турецкий народ всегда будет занимать особое место в наших сердцах. Наши болельщики имеют полное право как поддерживать нас, так и критиковать, ведь мы тоже дети этой страны. Мы приехали на этот турнир с большими надеждами, однако он сложился для нас совсем не так, как мы мечтали, и глубоко разочаровал каждого из нас. Мы искренне просим прощения у всего турецкого народа за это разочарование.