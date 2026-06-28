Муслера стал худшим игроком матча Уругвай — Испания по Индексу ГОЛа, Льоренте — лучшим

Фернандо Муслера получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай — Испания (0:1). Результативная ошибка кипера «селесте» помогла сборной Испании одержать победу. Вратарь аргентинского клуба «Эстудиантес» был заменен в перерыве на Серхио Рочета и получил оценку 5.0.
Сборная Уругвая.
Вратарь: Фернандо Муслера (5.0).
Оборона: Матиас Оливера (7.7), Себастьян Касерес (6.3), Хуан Санабрия (7.1), Гильермо Варела (6.6).
Полузащита: Мануэль Угарте (6.8), Максимилиано Араухо (6.6), Федерико Вальверде (6.3), Родриго Бентанкур (7.2).
Нападение: Агустин Каноббио (5.2), Дарвин Нуньес (6.2).
Футболисты, выходившие на замену: Серхио Рочет (5.9), Николас де ла Крус (6.5), Брайан Родригес (6.1), Федерико Виньяс (6.4).
Сборная Испании.
Вратарь: Унаи Симон (7.0).
Оборона: Марк Кукурелья (6.8), Эмерик Лапорт (7.4), Пау Кубарси (6.9), Маркос Льоренте (8.1).
Полузащита: Микель Мерино (6.4), Родри (6.7), Алекс Баэна (7.4), Педри (7.2).
Нападение: Ламин Ямаль (6.3), Микель Ойарсабаль (7.2).
Футболисты, выходившие на замену: Фабиан Руис (6.4), Дани Ольмо (6.7), Йереми Пино (5.7), Ферран Торрес (6.6), Нико Уильямс (6.2).
Как видно из оценок, лучшим игроком матча был латераль «Атлетико» Маркос Льоренте.
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