Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Хорватия
2
:
Гана
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
10.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026
02:30
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.00
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026
02:30
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.85
П2
5.45
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Алжир
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
2.08
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026
05:00
Иордания
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
22.00
X
9.50
П2
1.15

Муслера стал худшим игроком матча Уругвай — Испания по Индексу ГОЛа, Льоренте — лучшим

Фернандо Муслера получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай — Испания (0:1). Результативная ошибка кипера «селесте» помогла сборной Испании одержать победу.

Фернандо Муслера получил самую низкую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 3-го тура группового этапа чемпионата мира Уругвай — Испания (0:1). Результативная ошибка кипера «селесте» помогла сборной Испании одержать победу. Вратарь аргентинского клуба «Эстудиантес» был заменен в перерыве на Серхио Рочета и получил оценку 5.0.

Сборная Уругвая.

Вратарь: Фернандо Муслера (5.0).

Оборона: Матиас Оливера (7.7), Себастьян Касерес (6.3), Хуан Санабрия (7.1), Гильермо Варела (6.6).

Полузащита: Мануэль Угарте (6.8), Максимилиано Араухо (6.6), Федерико Вальверде (6.3), Родриго Бентанкур (7.2).

Нападение: Агустин Каноббио (5.2), Дарвин Нуньес (6.2).

Футболисты, выходившие на замену: Серхио Рочет (5.9), Николас де ла Крус (6.5), Брайан Родригес (6.1), Федерико Виньяс (6.4).

Сборная Испании.

Вратарь: Унаи Симон (7.0).

Оборона: Марк Кукурелья (6.8), Эмерик Лапорт (7.4), Пау Кубарси (6.9), Маркос Льоренте (8.1).

Полузащита: Микель Мерино (6.4), Родри (6.7), Алекс Баэна (7.4), Педри (7.2).

Нападение: Ламин Ямаль (6.3), Микель Ойарсабаль (7.2).

Футболисты, выходившие на замену: Фабиан Руис (6.4), Дани Ольмо (6.7), Йереми Пино (5.7), Ферран Торрес (6.6), Нико Уильямс (6.2).

Как видно из оценок, лучшим игроком матча был латераль «Атлетико» Маркос Льоренте.

Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше