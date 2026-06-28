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Тухель о 2:0 с Панамой: «Англия — единственная команда, которой удалось создать против них столько моментов и забить дважды. Мы заслужили победу, но нам еще есть над чем работать»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подвел итоги матча с Панамой (2:0) в 3-м туре ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Англия заняла первое место в группе L и вышла в плей-офф.

"Мы сделали все, что было необходимо. Именно такого матча мы и ожидали — тяжелого против физически мощного соперника. Им очень сложно забить, и мы стали единственной командой, которой удалось создать против них столько моментов и отличиться дважды.

Мы действовали очень агрессивно, но при этом должны были внимательно следить за их контратаками. Мы заслужили эту победу, хотя она далась очень тяжело. Нам еще есть над чем работать — необходимо довести до совершенства множество деталей, в том числе игру один в один в обороне.

Теперь турнир начинается заново — впереди стадия плей-офф. Сейчас мы должны восстановить силы, собрать воедино все наши лучшие качества и развить то, что уже имеем. У нас есть командный дух, бойцовский характер и вера в себя. Мы прибавим. Чем серьезнее будут становиться матчи, тем сильнее будем становиться и мы.

Три дня отдыха, а затем следующий матч через четыре дня. Для нас это не проблема. Нам нравится такой график, и мы умеем играть в подобных условиях".

О Джуде Беллингеме.

«Он провел хороший матч. Я рад, что Джуд находится в такой форме. Все выполнили свою работу, и Джуд сыграл в этом очень важную роль».

О ротации.

«Я рад, что на поле вышли Олли [Уоткинс] и Джордан Хендерсон. Они заслуживают гораздо больше игрового времени. Для меня это непростые решения, но они были готовы к этому, когда присоединились к команде», — сказал Тухель в интервью ITV Sport.