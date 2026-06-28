Тухель о 2:0 с Панамой: «Англия — единственная команда, которой удалось создать против них столько моментов и забить дважды. Мы заслужили победу, но нам еще есть над чем работать»

Мы действовали очень агрессивно, но при этом должны были внимательно следить за их контратаками. Мы заслужили эту победу, хотя она далась очень тяжело. Нам еще есть над чем работать — необходимо довести до совершенства множество деталей, в том числе игру один в один в обороне.