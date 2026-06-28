Далич о 2:1 с Ганой: «Отличная победа против очень сильного соперника. Это была настоящая Хорватия, мы вернулась к старой схеме. Я сказал, что верю в ребят, они ответили взаимностью»

Хорваты вышли в плей-офф турнира, набрав 6 очков в группе L.
"Отличная победа. Шесть очков. Тяжелая игра против очень сильного соперника. Мы изменили тактику и стиль игры, и это было здорово. Сегодня мы вернулись к старой схеме, как и в предыдущие девять лет. Вот и все. В первых двух играх мы были немного неуклюжими, но сейчас была настоящая Хорватия. Мы достигли своей цели, прошли групповой этап. Сегодня мы возвращаемся в тренировочный лагерь и будем готовиться к следующей игре.
Я сказал ребятам, что верю в них. Я верю в то, что мы делаем, и они ответили взаимностью. Все было хорошо. Это нормально, что соперник создает несколько моментов, а нам непросто. Мы должны оставаться стойкими. Забыть о победе, перейти к следующей игре. Нет места эйфории, мы должны сохранять спокойствие и двигаться дальше", — сказал Далич.
В плей-офф хорватская команда встретится со сборной Португалии.