Вратарь Португалии Кошта признан лучшим игроком матча с Колумбией. Висса с дублем — игрок встречи ДР Конго против Узбекистана

26-летний португальский вратарь сделал 6 сэйвов в матче.
Лучшим игроком матча ДР Конго Узбекистан (3:1) ФИФА признала Йоана Висса.
Нападающий африканской команды сделал дубль, забив с пенальти на 68-й минуте и с игры на 91-й.
Диогу Кошта признан лучшим игроком матча Колумбия — Португалия (0:0) в 3-м туре ЧМ-2026 по версии ФИФА.
26-летний португальский вратарь сделал 6 сэйвов в матче.
Лучшим игроком матча ДР Конго Узбекистан (3:1) ФИФА признала Йоана Висса.
Нападающий африканской команды сделал дубль, забив с пенальти на 68-й минуте и с игры на 91-й.