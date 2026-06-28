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Вратарь Португалии Кошта признан лучшим игроком матча с Колумбией. Висса с дублем — игрок встречи ДР Конго против Узбекистана

Диогу Кошта признан лучшим игроком матча Колумбия — Португалия (0:0) в 3-м туре ЧМ-2026 по версии ФИФА.

Источник: Спортс‘’

26-летний португальский вратарь сделал 6 сэйвов в матче.

Лучшим игроком матча ДР Конго Узбекистан (3:1) ФИФА признала Йоана Висса.

Нападающий африканской команды сделал дубль, забив с пенальти на 68-й минуте и с игры на 91-й.