У Колумбии 24 удара (6 в створ) и 1.62 xG, Португалия нанесла 13 (2 в створ) при 0.73 xG. У колумбийцев 47% владения против 45% и 7 успешных навесов против 2 у португальцев

Колумбийцы сыграли вничью с португальцами (0:0) в 3-м туре ЧМ-2026.
Южноамериканская команда нанесла 24 удара по воротам, 6 из них — в створ. Португальская сборная пробила по воротам 13 раз, в створ пришлось лишь 2 удара.
Показатель ожидаемых голов колумбийцев составил 1.62, у португальцев — 0.73 xG.
Команда тренера Нестора Лоренсо владела мячом 47% времени против 45% у сборной Роберто Мартинеса.
Всего Колумбия сделала 548 пасов (488 точных), а Португалия 467 (425). Португальцы 15 раз попытались сделать 15 навесов, из них 2 получились успешными, у колумбийцев 14 попыток и 7 успешных навесов.