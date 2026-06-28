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У Колумбии 24 удара (6 в створ) и 1.62 xG, Португалия нанесла 13 (2 в створ) при 0.73 xG. У колумбийцев 47% владения против 45% и 7 успешных навесов против 2 у португальцев

Сборная Колумбии почти в 2 раза превзошла Португалию по количеству ударов.

Колумбийцы сыграли вничью с португальцами (0:0) в 3-м туре ЧМ-2026.

Южноамериканская команда нанесла 24 удара по воротам, 6 из них — в створ. Португальская сборная пробила по воротам 13 раз, в створ пришлось лишь 2 удара.

Показатель ожидаемых голов колумбийцев составил 1.62, у португальцев — 0.73 xG.

Команда тренера Нестора Лоренсо владела мячом 47% времени против 45% у сборной Роберто Мартинеса.

Всего Колумбия сделала 548 пасов (488 точных), а Португалия 467 (425). Португальцы 15 раз попытались сделать 15 навесов, из них 2 получились успешными, у колумбийцев 14 попыток и 7 успешных навесов.