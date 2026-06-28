40-летний Модрич — самый возрастной ассистент в истории ЧМ. Хорват отдал пас на гол Влашича в матче с Ганой

Полузащитник сборной Хорватии отдал ассист на победный гол Николы Влашича команде Ганы (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026.
На момент сегодняшнего матча Модричу исполнилось 40 лет и 291 день. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.Читать дальше