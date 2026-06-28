Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Алжир
2
:
Австрия
2
Все коэффициенты
П1
6.79
X
1.62
П2
5.04
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Иордания
1
:
Аргентина
2
Все коэффициенты
П1
200.00
X
19.00
П2
1.02
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

40-летний Модрич — самый возрастной ассистент в истории ЧМ. Хорват отдал пас на гол Влашича в матче с Ганой

Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории, сделавшим голевой пас на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Полузащитник сборной Хорватии отдал ассист на победный гол Николы Влашича команде Ганы (2:1) в 3-м туре ЧМ-2026.

На момент сегодняшнего матча Модричу исполнилось 40 лет и 291 день. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше