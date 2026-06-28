Каннаваро об 1:3 с Конго: «Узбекистан хорошо начал 1-й тайм и пропустил голы из-за ошибок во 2-м. ЧМ — отличный опыт, он даст нам мотивацию. Игроки сделали все, что могли»

"В первом тайме мы потратили много энергии. До сегодняшнего дня у нас была хорошая физическая подготовка, и сегодня мы хорошо двигались с физической точки зрения. Наш соперник был хорошо подготовлен в этом плане.
Мы знали перед игрой, что будет сложно, если мы не будем контролировать мяч. Во втором тайме мы допустили ошибки, и поэтому пропустили голы. Сегодня мы очень хорошо начали первый тайм, у нас было много моментов. Во втором тайме мы начали ошибаться.
Этот турнир стал отличным опытом для меня и для игроков. Думаю, он даст нам отличную мотивацию в будущем.
Конечно, я много говорил с игроками. Мы знали, что нам предстоит играть против сильных команд в нашей группе. Но мы сожалеем о таком результате. Да, мы допустили ошибки. Но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими", — сказал Каннаваро.
Узбекская команда вылетела с чемпионата мира, не набрав очков в результате поражений во всех трех матчах.