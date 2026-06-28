Каннаваро об 1:3 с Конго: «Узбекистан хорошо начал 1-й тайм и пропустил голы из-за ошибок во 2-м. ЧМ — отличный опыт, он даст нам мотивацию. Игроки сделали все, что могли»

Конечно, я много говорил с игроками. Мы знали, что нам предстоит играть против сильных команд в нашей группе. Но мы сожалеем о таком результате. Да, мы допустили ошибки. Но я совсем не хочу жаловаться на игроков. Они сделали все, что могли, и я горжусь ими", — сказал Каннаваро.