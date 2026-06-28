Канчельскис о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Надо было ехать в “Комо”, если бы контакт — в Саудовской Аравии такого удовольствия от футбола он не получит. Большую роль сыграли финан

В субботу журналист Иван Карпов сообщил, что 26-летний футболист в ближайшее время завершит переход в клуб из Саудовской Аравии. По его данным, сумма трансфера составит 20 млн евро, а игрок подпишет контракт о схеме «3+1» и будет получать 6 млн евро в год плюс бонусы.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 25 миллионов долларов, а не евро. Итальянец написал, что несмотря на слухи, «Комо» никогда не вел переговоров по Сперцяну.
«Это его желание и решение. Сумма для “Краснодара” хорошая. Конечно, можно было попробовать свои силы в Европе. В Саудовской Аравии такого удовольствия от футбола Сперцян не получит.
Если правда был контакт с «Комо», надо было ехать туда. Надо спросить у него, почему он принял именно такое решение. Думаю, большую роль играет финансовая составляющая. В Европе он бы таких денег не получал.
В любом случае, желаю ему удачи и завоевания новых трофеев", — сказал Канчельскис.