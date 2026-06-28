Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026, Швейцария — с Алжиром, Франция — со Швецией, Аргентина — с Кабо-Верде

По результатам группового этапа турнира сформировались следующие пары:
ЮАР — Канада.
Бразилия — Япония.
Германия — Парагвай.
Нидерланды — Марокко.
Кот-д’Ивуар — Норвегия.
Франция — Швеция.
Мексика — Эквадор.
Англия — ДР Конго.
Бельгия — Сенегал.
США — Босния и Герцеговина.
Испания — Австрия.
Португалия — Хорватия.
Швейцария — Алжир.
Австралия — Египет.
Аргентина — Кабо-Верде.
Колумбия — Гана.
Игры 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля. Матчи ⅛ финала будут сыграны 4 по 7 июля, ¼ финала — с 9 по 11 июля, полуфиналы — 14 и 15 июля, матч за третье место и финал — 19 июля.