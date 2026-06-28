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Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Испания сыграет с Австрией в 1/16 финала ЧМ-2026, Швейцария — с Алжиром, Франция — со Швецией, Аргентина — с Кабо-Верде

Определились все участники плей-офф ЧМ-2026.

По результатам группового этапа турнира сформировались следующие пары:

ЮАР — Канада.

Бразилия — Япония.

Германия — Парагвай.

Нидерланды — Марокко.

Кот-д’Ивуар — Норвегия.

Франция — Швеция.

Мексика — Эквадор.

Англия — ДР Конго.

Бельгия — Сенегал.

США — Босния и Герцеговина.

Испания — Австрия.

Португалия — Хорватия.

Швейцария — Алжир.

Австралия — Египет.

Аргентина — Кабо-Верде.

Колумбия — Гана.

Игры 1/16 финала пройдут с 28 июня по 4 июля. Матчи ⅛ финала будут сыграны 4 по 7 июля, ¼ финала — с 9 по 11 июля, полуфиналы — 14 и 15 июля, матч за третье место и финал — 19 июля.