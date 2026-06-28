Ло Чельсо с голом со штрафного — игрок матча Аргентины с Иорданией. Марез с дублем признан лучшим в игре Алжира против Австрии

Аргентинский полузащитник забил на 19-й минуте прямым ударом со штрафного.
Лучшим игроком матча Алжир — Австрия (3:3) ФИФА признала Рияда Мареза.
Полузащитник алжирской команды сделал дубль, забив на 60-й и 93-й минутах игры.
Джовани Ло Чельсо признан лучшим игроком матча Иордания — Аргентина (1:3) в 3-м туре ЧМ-2026 по версии ФИФА.
Аргентинский полузащитник забил на 19-й минуте прямым ударом со штрафного.
Лучшим игроком матча Алжир — Австрия (3:3) ФИФА признала Рияда Мареза.
Полузащитник алжирской команды сделал дубль, забив на 60-й и 93-й минутах игры.