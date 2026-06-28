13 европейских сборных вышли в плей-офф ЧМ. 9 команд представляют CAF, 5 — КОНМЕБОЛ, 3 — КОНКАКАФ, 2 — Азиатскую конфедерацию

9 участников плей-офф представляют Конфедерацию африканского футбола — Марокко, Алжир, Сенегал, Гана, Египет, Кот-д’Ивуар, Кабо-Верде, ЮАР и ДР Конго. От КОНМЕБОЛ из группы вышли 5 сборных — Бразилия, Парагвай, Эквадор, Аргентина и Колумбия. Три команды — США, Канада и Мексика — представляют КОНКАКАФ. Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляют две сборные — Австралия и Япония.