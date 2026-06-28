Кейн о 2:0 с Панамой: «Англия была хороша 75% времени, оставшиеся 25% могли быть лучше. Соперник хорошо оборонялся в штрафной — я занимал выгодные позиции, но мяч не доходил до меня»

"Отличная игра. Я бы сказал, что 75% времени мы играли действительно хорошо, но есть еще 25%, которые точно могли быть лучше. В целом это была еще одна хорошая победа. Игра на ноль против тяжелого соперника, у них было несколько опасных игроков, и они любят играть возле угловых флажков. Особенно в первом тайме, я видел, что в определенных ситуациях мяч все время переходил к ним, и было трудно поймать ритм, и, возможно, не хватало качества в финальной трети.
Во втором тайме мы были лучше, доминировали. Мы лучше контролировали их переходы, что позволяло нам оказывать давление, и я чувствовал, что мы близки к голу. Приятно, что мы довольно быстро забили два мяча.
Я чувствовал, что занимаю выгодные позиции, но мяч не доходил до меня, и соперник хорошо оборонялся в штрафной, как и в предыдущем матче. Я делал грамотные движения, но по-прежнему не получал мяч. У меня был хороший момент, когда Джуд [Беллингем] вывел меня под удар, а вратарь сделал хороший сэйв. Как нападающий, ты жаждешь получить шанс, а Джуд прекрасно сыграл слева и идеально навесил на меня, чтобы я мог атаковать, и было приятно видеть, как мяч идет в ворота", — сказал Кейн.