Шнякин о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «История обескуражила. Звезды рядом? Да, но чаще престарелые. Международные матчи? Да, но с ЛЧ несравнимо. Он знаковый игрок РПЛ, лицо “Краснодара”

«Не помню, чтобы из-за трансфера огорчался. Непривычное ощущение, но как есть. К развилке перед Сперцяном относился с пониманием. Уедет в средний или солидный евроклуб? Ок, поддержим, будем смотреть и переживать. В гости приезжать. Останется в “Краснодаре”? Тоже супер! Звезд не бывает много, а в нашей лиге их на дюжину с трудом наскребешь. Эдуард — легенда клуба и его лицо, рекордсмен, дирижер, один из главарей банды, бросившей вызов “Зениту”. Не просто звездный — знаковый игрок лиги. История с “Аль-Ахли” обескуражила, что ли. Подходящее слово. Звезды рядом? Да, но чаще престарелые. Международные матчи? Да, но с ЛЧ несравнимо. Большое бабло? Да, но из знакомства с Эдо вычленю: финансы не являются для него абсолютным приоритетом. “Краснодар” шикарно заработал? Да, однако Сперцян был не только лидером, бомбардиром, ассистентом, хозяином стандартом. Это символ клуба, а такое не купить. Сразу. Но мое расстройство — мои проблемы. За Эдиком все равно будем следить. Порадуемся за “Краснодар”, который вырастил в клубе топчика всей лиги, а потом заработал на воспитание новых Сперцянов. Но конкретно сейчас — ничего не могу с собой поделать — превалирует чувство досады. А основная мысль такая: похоже, Эдо очень хотел уехать. Признаюсь, слышал это и от самого игрока. В мае он сказал нам с Моссаковским такую штуку: “Есть еще один необычный вариант. Вам понравится!” Не уверен, Эдо:) Но — удачи! Будем сильно скучать», — написал Шнякин в своем телеграм-канале.