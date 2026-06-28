Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Панама
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2

Скалони о 3:1 с Иорданией: «Это хорошая команда, Аргентина отлично сыграла. Мы должны всегда показывать высокий уровень и стремиться к победе. Кабо-Верде сложный соперник»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о победе над Иорданией (3:1) и выходе в плей-офф ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Аргентинцы заняли 1-е место в группе J и сыграют в плей-офф против команды Кабо-Верде.

"Разумеется, оценка положительная — мы выиграли все три матча.

Иордания — хорошая команда, они глубоко обороняются и не оставляют свободных зон. Ребята сыграли отлично и показали мне, что каждый готов выйти на поле, если потребуется. За исключением Кути [Ромеро] — на возвращение которого мы надеемся, — весь состав в строю.

Мы должны продолжать выкладываться по полной, ведь носить эту футболку — значит всегда показывать высокий уровень и стремиться к победе. Этот дух соперничества заложен в игроках, и так будет всегда".

Мы с Лео [Месси] сошлись во мнении, что его выход на замену во втором тайме был лучшим решением сегодня. Это многое говорит о его отношении к команде.

Я чувствую то же самое, что и в первый день: те же эмоции перед каждым матчем. Мы всегда волнуемся, ведь легких игр не бывает — так мы это переживаем.

В сегодняшнем матче мы не хотели рисковать здоровьем игроков, а скорее хотели посмотреть, кто способен закрыть разные позиции. Мы довольны сделанным выбором.

Ло Чельсо очень обидно пропустил чемпионат мира [2022 года], и мы ждали момента, когда он получит свой шанс. Он важный игрок для команды. Он хорошо сыграл и забил гол, что нас особенно радует.

Результат Кабо-Верде меня не удивил, ведь это хорошая команда. Это сложный соперник — они уже доставили немало проблем Испании, одному из фаворитов, Уругваю и Саудовской Аравии. Это быстрая и качественная команда", — сказал Скалони на пресс-конференции.