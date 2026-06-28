Скалони о 3:1 с Иорданией: «Это хорошая команда, Аргентина отлично сыграла. Мы должны всегда показывать высокий уровень и стремиться к победе. Кабо-Верде сложный соперник»

Аргентинцы заняли 1-е место в группе J и сыграют в плей-офф против команды Кабо-Верде.
"Разумеется, оценка положительная — мы выиграли все три матча.
Иордания — хорошая команда, они глубоко обороняются и не оставляют свободных зон. Ребята сыграли отлично и показали мне, что каждый готов выйти на поле, если потребуется. За исключением Кути [Ромеро] — на возвращение которого мы надеемся, — весь состав в строю.
Мы должны продолжать выкладываться по полной, ведь носить эту футболку — значит всегда показывать высокий уровень и стремиться к победе. Этот дух соперничества заложен в игроках, и так будет всегда".
Мы с Лео [Месси] сошлись во мнении, что его выход на замену во втором тайме был лучшим решением сегодня. Это многое говорит о его отношении к команде.
Я чувствую то же самое, что и в первый день: те же эмоции перед каждым матчем. Мы всегда волнуемся, ведь легких игр не бывает — так мы это переживаем.
В сегодняшнем матче мы не хотели рисковать здоровьем игроков, а скорее хотели посмотреть, кто способен закрыть разные позиции. Мы довольны сделанным выбором.
Ло Чельсо очень обидно пропустил чемпионат мира [2022 года], и мы ждали момента, когда он получит свой шанс. Он важный игрок для команды. Он хорошо сыграл и забил гол, что нас особенно радует.
Результат Кабо-Верде меня не удивил, ведь это хорошая команда. Это сложный соперник — они уже доставили немало проблем Испании, одному из фаворитов, Уругваю и Саудовской Аравии. Это быстрая и качественная команда", — сказал Скалони на пресс-конференции.