Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит “манибол”

Я только что сказал своим игрокам, что настоящий чемпионат мира начинается со следующего раунда. Групповой этап — это разминка, а выход в следующий раунд подобен получению кредитной карты: теперь нужно начинать платить по счетам. Все достается победителю, каждый матч — это драма, спрятаться негде. И все это начинается уже со следующей игры", — заявил Кейруш.