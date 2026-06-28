Тренер Ганы Кейруш о 48 командах на ЧМ: «Если на турнир попадают все подряд, это делает его вульгарным и заурядным. Там, где раньше говорили о футболе, теперь царит “манибол”

"Я считаю, что ценно то, что является редкостью. Чрезмерное количество команд, способных отобраться на этот турнир, может превратить его в нечто вульгарное и заурядное. Когда квалификацию проходит так много команд, сохраняется ли эта исключительная ценность? Для меня это спорный момент, но таково мое личное мнение.
Настоящим достижением в Южной Америке сейчас стало бы непопадание на турнир. Кто не проходит отбор в Европе? Отборочные турниры теряют свою значимость, если на чемпионат попадают все подряд. Квалификация должна быть серьезной, очень сложной и высококонкурентной.
Чемпионат мира должен обладать особым смыслом и значимостью. Это должно быть редким событием. Но, как известно, сегодня в игре правят деньги. Там, где раньше мы говорили о футболе, теперь царит «манибол» (с англ. «денежный мяч» — Спортс«“).
Я только что сказал своим игрокам, что настоящий чемпионат мира начинается со следующего раунда. Групповой этап — это разминка, а выход в следующий раунд подобен получению кредитной карты: теперь нужно начинать платить по счетам. Все достается победителю, каждый матч — это драма, спрятаться негде. И все это начинается уже со следующей игры", — заявил Кейруш.
Гана вышла в плей-офф ЧМ, заняв 3-е место в группе L. Команде Кейруша предстоит матч против Колумбии.