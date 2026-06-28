Бонгонда о ДР Конго в плей-офф ЧМ: «Мы вошли в историю, показали всему миру, насколько сильно вырос наш футбол. Это результат упорного труда, сейчас нужно наслаждаться»

Сегодня конголезцы одержали победу над Узбекистаном (3:1) и с третьего места вышли в плей-офф турнира. Далее они сыграют с Англией.
— Какие эмоции сейчас испытываете? С одной стороны, ваша сборная впервые в истории вышла в плей-офф. С другой — вы не были игроком стартового состава.
— Самое главное — мы вышли в плей-офф. Мы вошли в историю футбола Конго, и сейчас все этому очень рады.
— Ожидали ли вы такого результата перед началом турнира? Какие тогда были ощущения? Можете вспомнить, о чем думали перед первым матчем? Особенно после ничьей с Португалией, когда команда показала очень хорошую игру.
— Мы всегда знали, что у нас очень сильная команда, очень хороший коллектив. И сейчас мы просто показали всему миру, насколько сильно вырос футбол Конго за последнее время. Мы работаем с нашим главным тренером уже четыре года, и, думаю, этот результат — всего лишь следствие тяжелого труда.
— Какие мысли перед матчем с Англией?
— Сейчас нужно просто получать удовольствие. Мы проделали отличную работу не только на этом чемпионате мира. Даже сам путь сюда был очень непростым. По-моему, до выхода на чемпионат мира мы провели 13 матчей в квалификации. Так что все, чего мы добились, мы заслужили. Теперь постараемся насладиться этим моментом, потому что футбол — это в первую очередь удовольствие. Возможно, такой период больше никогда не повторится ни для меня, ни для моих партнеров по команде. Иногда в жизни нужно просто наслаждаться моментом. В футболе никогда не знаешь, что будет дальше.
— Ничья с Португалией придала команде уверенности? Может быть, она показала, что вы движетесь в правильном направлении?
— Мы и без того это знали. Я совершенно не удивился ничьей с Португалией, хотя, думаю, они тогда были не на своем лучшем уровне. Но меня это не удивило, потому что мы уже давно очень усердно работаем. Сейчас люди наконец увидели Конго, увидели нашу команду. Но мы уже долгое время работаем с очень хорошим коллективом. Как я уже сказал, все это — результат упорного труда.
Когда ты честно работаешь, нигде не пытаешься схитрить и профессионально относишься к своему делу, футбол всегда в итоге вознаграждает тебя.
— Повлияли ли на команду ограничения на въезд? Сказались ли они как-то на ваших семьях? Ограничения на поездки, введенные США, каким-либо образом повлияли на вас?
— Думаю, нет. Это примерно то же самое, что происходит, когда ты играешь, например, за «Спартак»: иногда вылетаешь за день до матча в Сочи или Краснодар. Мы к такому привыкли. Лично на меня это никак не повлияло. Ты просто несколько часов летишь на самолете, приезжаешь в гостиницу, отдыхаешь, потом выходишь на матч. Это обычная часть футбольной жизни. Мы к этому привыкли, у нас достаточно опыта.
Узбекистан тоже показал, что это действительно хорошая команда. Я знал некоторых их игроков. Но в итоге считаю, что мы заслужили эту победу.
— Вы были немного разочарованы тем, что не попали в стартовый состав?
— Конечно, я привык играть. Но при этом нужно быть честным с самим собой. Я почти год не выходил на поле. Последний матч, кажется, был против «Зенита», где я сыграл минут 15. Даже уже плохо помню. А до этого — Кубок африканских наций.
Поэтому я понимаю, что главный тренер доверяет мне, хотя вовсе не был обязан вызывать меня в сборную. Если ты не играешь за клуб, то, очевидно, и в национальной команде тебя могло бы не быть. Так что я всегда буду благодарен ему за то, что он дал мне возможность пережить этот момент вместе с моими партнерами по сборной, — сказал Бонгонда.
30-летний футболист вышел на замену в матче с Узбекистаном и дебютировал на ЧМ-2026. Ранее он не выходил на поле в играх с Португалией (1:1) и Колумбией (0:1). В мае «Спартак» объявил об уходе вингера по окончании сезона-2025/26.