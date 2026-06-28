Бонгонда о ДР Конго в плей-офф ЧМ: «Мы вошли в историю, показали всему миру, насколько сильно вырос наш футбол. Это результат упорного труда, сейчас нужно наслаждаться»

— Сейчас нужно просто получать удовольствие. Мы проделали отличную работу не только на этом чемпионате мира. Даже сам путь сюда был очень непростым. По-моему, до выхода на чемпионат мира мы провели 13 матчей в квалификации. Так что все, чего мы добились, мы заслужили. Теперь постараемся насладиться этим моментом, потому что футбол — это в первую очередь удовольствие. Возможно, такой период больше никогда не повторится ни для меня, ни для моих партнеров по команде. Иногда в жизни нужно просто наслаждаться моментом. В футболе никогда не знаешь, что будет дальше.