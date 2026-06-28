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Американская журналистка Велес заявила в эфире, что «ничего не знает и не хочет знать» о Боснии перед матчем плей-офф ЧМ. Эбигейл извинилась: «Чемпионат мира должен объединять, но мое заявлени

Американская журналистка Эбигейл Велес извинилась за уничижительный комментарий о Боснии и Герцеговине в прямом эфире.

Источник: Спортс‘’

Сборные США и Боснии и Герцеговины встретятся в 1/16 финала ЧМ-2026. Игра пройдет в четверг, 2 июля.

Говоря о предстоящем матче в эфире телеканала ABC, Велес заявила: «Я не смогла бы показать на карте, где это. Я ничего не знаю о Боснии и не хочу знать, потому, что сборная США вернулась, и мы сильнее, чем когда-либо. Это будет в следующую среду. Приготовься, Босния, потому что вы этого не хотите. Но вы это получите».

Впоследствии журналистка принесла извинения, опубликовав пост в своем инстаграме.

"В неудачной попытке повеселиться на чемпионате мира я зашла слишком далеко и позволила себе необдуманный и неуместный комментарий в прямом эфире.

Я приношу извинения народу Боснии и боснийской команде. Чемпионат мира должен объединять людей по всему миру, но мой комментарий не отражает этого духа. Желаю всем командам всего наилучшего на чемпионате мира", — написала Велес.