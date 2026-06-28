Американская журналистка Велес заявила в эфире, что «ничего не знает и не хочет знать» о Боснии перед матчем плей-офф ЧМ. Эбигейл извинилась: «Чемпионат мира должен объединять, но мое заявлени

Говоря о предстоящем матче в эфире телеканала ABC, Велес заявила: «Я не смогла бы показать на карте, где это. Я ничего не знаю о Боснии и не хочу знать, потому, что сборная США вернулась, и мы сильнее, чем когда-либо. Это будет в следующую среду. Приготовься, Босния, потому что вы этого не хотите. Но вы это получите».